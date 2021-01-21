Beylikdüzü Basket'te yeni dönem

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:00

Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulubü kurucularından ve başkan Fatih Keleş’in İBBSK Başkanı da olması sebebiyle statü gereği görevinden affısını istemesinden sonra Kulüp başkanlığına, yardımcısı Serdal Mumcu getirildi. İyi bir hazırlık dönemi geçiren 2. lig temsilcisi İlk yarıyı namağlup olarak tamamladı.

Türkiye Basketbol Erkekler 2. ligi B grubunda mücadele eden Beylikdüzü Basketbol İhtisas kulübü 2020-2021 sezonuna alt yapıdan yetişen altı oyuncu ve yapılan transferlerle başladı. İlk yarıda beş müsabaka da 10 puan toplayan Kırmızı - Mavi - Beyazlılar lig sonuna kadar istikrarla yoluna devam edeceklerinin sinyalini taraftarlarına verdi.

Kulüp Başkanı Serdal Mumcu ilk yarıyı değerlendirdi:

“Sezona Pandemi gölgesinde sancılı başladık. Ligler başlayacak -başlamayacak arasında gidip geldi. Biz hazırlıklarımızı ve antrenmanlarımızı oynayacakmışız gibi sürdürdük. Önemli eksikliklerimizden biri taraftarımızla salonda buluşamamak. Bu durumu Beylikdüzü Belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın desteğiyle Beylikdüzü Belediye TV’den canlı yayın yaparak bir nebze de olsa salonla buluşturarak aştık.”

Mumcu, ilk yarıyı namağlup bitiren teknik ekip ve oyuncuları için, “Öncelikle baş antrenör Köksal Kezik’i bilgisi, enerjisi ve emeklerinin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Tüm olumsuzluklara rağmen bizleri ve oyuncularını çok iyi motive etti. Geçen sezonun şampiyon genç takımından aldığı 6 sporcu ve yaptığı transferle isabetli karar vermiş olduğunu gördük. Zorlu grubu namağlup ve lider olarak tamamlayan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Verdikleri emekler, akıttıkları, ter analarının ak sütü gibi helal olsun. Sezon sonunda, sporcularımızın ve teknik heyetimizin büyük bir başarıya imza atacaklarına inanıyorum. Çalışkan, ahlaklı bir ekibe sahip olmanın gururunu yaşıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kırmızı – Mavi Beyazlıların ilk yarı maç karnesi;

Çözüm Ankara Koleji 84-48 ; Batı Ege 59-71; ABB Egospor 77-67; Seyhan Belediye Spor 69-83 İstanbul Kadıköy SK 60-73