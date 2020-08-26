Bilim kurulundan TFF'ye seyirci uyarısı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:46

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurmasıyla ilgili olarak, "Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıkladı.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu kararın çok sıkı önlemler alınarak ve özellikle önemli maçlarda sıkı denetimler alınarak uygulanması gerektiğini söyledi.