Bilim kurulundan TFF'ye seyirci uyarısı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurmasıyla ilgili olarak, "Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacağını duyurmasıyla ilgili olarak, "Tezahüratsız bir maç düşünülemeyeceğine göre maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınarak oynanacağını açıkladı.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bu kararın çok sıkı önlemler alınarak ve özellikle önemli maçlarda sıkı denetimler alınarak uygulanması gerektiğini söyledi.
Futbol maçlarında sadece seyirci olmadığına ve kalabalık konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine değinen Kayıpmaz, "Futbol Federasyonu, maçların stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararını aldı. Ortalama bir stadyum kapasitesinin 30 bin olduğunu düşünürsek, bu yalnız 10 bin seyirci demektir. Stadyumlarda sadece seyirciler de yok. Durum böyle olunca özellikle önemli maçlarda stadyumların çevresinde, stadyuma ulaşım yolları ve araçlarında bir kalabalık olacağı öngörülebilir. Bunun önüne geçmek için de sıkı önlemler alınmalıdır. Stadyum kapılarında giriş ve çıkışlarda yaşanacak yoğunlaşmaların da önüne geçilerek tek tek giriş ve çıkış yapılmalı. Maçlara seyirci olarak gelen insanlar ortak tuvalet ve lavaboları kullanmak durumunda kalacak. Bu nedenle temizlik önlemleri en üst seviyede olmalıdır. Tezahüratsız bir maç da düşünülemeyeceğine göre, maske kuralına da uyulmayabilir. Bu da sonuçta virüsün yayılımı açısından bir risktir” dedi.
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