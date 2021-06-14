Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı| Brezilya 3-0 Venezuela
Brezilya ile Venezuela Kupa Amerika'nın ilk maçında karşı karşıya geldi.
Kupa America 2021 başladı. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı Brezilya ile Venezuela arasında oynandı.
Mane Garrincha Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Brezilya'da goller Marquinhos, Neymar ve Gabriel Jesus'tan geldi.
Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Brezilya, Copa America'ya üç puanla başladı.
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