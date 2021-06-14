Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı| Brezilya 3-0 Venezuela

Brezilya ile Venezuela Kupa Amerika'nın ilk maçında karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:41
Brezilya Kupa Amerika'ya galibiyetle başladı| Brezilya 3-0 Venezuela
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Kupa America 2021 başladı. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada açılış maçı Brezilya ile Venezuela arasında oynandı.

Mane Garrincha Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Brezilya'da goller Marquinhos, Neymar ve Gabriel Jesus'tan geldi. 

Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Brezilya, Copa America'ya üç puanla başladı. 


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