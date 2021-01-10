Buffalo Bills, 25 yıl sonra play-off'ta

10 Ocak 2021 Pazar, 14:28

Amerikan Futbol Ligi NFL’de playoffun ilk gününde Buffalo Bills, rakibi Indianapolis Colts’u 27-24 mağlup ederek bir üst tura yükselirken 25 yıl sonra playofflardaki ilk galibiyetini aldı.

NFL’de Wild Card playofflarının ilk günü 3 maç ile geride kaldı. Konferansını ikinci sırada bitiren Buffalo Bills, playofflarının ilk turunda Indianapolis Colts’u mağlup ederek Konferans Playoffları’na yükseldi. Bills, aldığı galibiyet ile 25 yıl sonra ilk kez playofflarda kazanmış oldu. Buffalo Bills, 30 Aralık 1995’te Miami Dolphins’i 37-22 mağlup etmiş o tarihten sonra playoff galibiyeti alamamıştı. Bills’in oyun kurucusu Josh Allen, 35 pas denemesinde 26 isabet sağladı ve maçı iki touchdown ile bitirdi. Allen ayrıca, ESPN’in istatistiklerine göre %70 pas isabet oranına ulaşan en genç oyuncu oldu. Normal sezonda evinde seyircili maça çıkmayan Buffalo Bills, playoffdaki ilk maçını sınırlı seyirci önünde oynadı.

NFL’de Playoffları’nda oynanan diğer maçlarda ise Tam Bay Buccaneers, Washington’ı 31-23 mağlup etti. Gecenin bir diğer maçında ise Los Angeles Rams, Seattle Seahawks’ı 30-20 yenerek sahadan galibiyet ile ayrıldı.

NFL Playoff’larında bu gece oynanacak maçlar ise şöyle:

21:05: Baltimore Ravens – Tennessee Titans

00:40: Chicago Bears – New Orleans Saints

04:15 Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers