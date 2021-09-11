Burak Yılmaz'ın golü puan için yetmedi
Fransa Ligue 1'de 5'inci haftanın açılış maçında Lille, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Lille'in golünü 25'inci dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.
Fransa Ligue 1'in 5'inci haftasında Lorient, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Lauriente'nin golüyle 1-0 öne geçti. 25'inci dakikada Lille'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken 87'nci dakikada Moffi'nin golüyle Lorient, 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Lorient sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 8'e yükseltti. Lille ise 5 puanda kaldı. Lille'de Burak Yılmaz 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı, 75'inci dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.
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