Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, henüz geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

AA
01 Eylül 2021 Çarşamba, 18:20
Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler