Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, henüz geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Kamuoyuna Duyuru!https://t.co/FLtCPw9roQ pic.twitter.com/HbdZKB7IDc— Bursaspor (@BursasporSk) September 1, 2021
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