Bursaspor kırmızıda geçti:1-0

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:10

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Ali Can Alp (xx), Gökhan Barcın (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xxx) - Tayfur Bingöl (x), Mamadou Diarra (xxx), Anıl Karaer (xxx), Kerem Can Akyüz (xx), Abdullahi Shehu (xxx), Burak Altıparmak (x) (Dk. 78 Aykut Akgün), Abdou Razack Traore (xxx) (Dk. 78 Sedat Dursun x), Özer Hurmacı (x) (Dk. 58 Recep Aydın x), Burak Kapacak (xx) (Dk. 90+1 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş (x) (Dk. 46 Yevgen Seleznov x)

ALTINORDU: Erhan Erentürk (xx) - Furkan Çil (xx), Sinan Osmanoğlu (x), Ravil Tagir (x), Ufuk Budak (x) (Dk. 76 Ali Yaşar x), Oğulcan Ülgün (xx), Okan Derici (xx) (Dk. 76 Burak İnce x), Hüsamettin Yener (xx) (Dk. 60 Hüseyin Atakan Üner x), Muhammed Mert (x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 51 Metehan Mimaroğlu x), Yasin Ozan (x) (Dk. 76 Kemal Rüzgar x)

GOL: Dk. 69 Abdou Razack Traore (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Anıl Karaer, Abdullahi Shehu, Emirhan Aydoğan (Bursaspor) - Ufuk Budak, Okan Derici (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

TFF 1’inci Lig’in 32’nci haftasında Bursaspor, sahasında Altınordu’yu 10 kişi kalmasına rağmen Abdou Razack Traore’nin 69’uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Üst üste üçüncü galibiyetini yine tek golle alan Bursa temsilcisi, böylelikle puanını 55’e yükselterek Süper Lig iddiasını korudu. 33 puanda kalan Altınordu’da Batuhan Kırdaroğlu üzüntüsü yaşandı. Maçın 50’nci dakikasında Tayfur Bingöl’ün müdahalesi sonrası bileği kırılan genç oyuncu hastaneye kaldırıldı. Pozisyonun ardından Tayfur Bingöl, kırmızı kart gördü.

5’inci dakikada Okan Derici’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın kontrolünde dışarı gitti.

12’nci dakikada Okan Derici’nin topu kontrol ederek yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, kaleci Çağlar Şahin Akbaba soluna doğru gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

20’nci dakikada Bursaspor’un hızlı atatğında, Özer Hurmacı’nın ceza sahasına doğru pasında yan çizgide Burak Kapacak kale ağzına ortasını açtı. Ancak kaleci Erhan Erentürk, doğru zamanlama ile Abdou Razack Traore’den önce topa sahip oldu.

34’üncü dakikada Altınordu yine kaleye uzak bir noktadan gol aradı. Bu kez Furkan Çil’in sert vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sağına gelen meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

37’nci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Sağ kanattan atağı başlatan Hüsamettin Yener pasını Yasin Ozan’a aktardı. Yasin ceza yayının solundan kaleye vuruşunu yaptı. Ceza sahası içerisinde sol çaprazdayken savunmadan seken topu önünde bulan Ufuk Budak’ın yerden vuruşunda top dışarı doğru yönelecekken, son anda Hüsamettin Yener meşin yuvarlağa dokundu. Bu kez de top kaleye paralel olarak giderken savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1’inci dakika Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içerisine doğru gönderilen topta Özer Hurmacı, bekletmeden havadan topu genç santrfora aktardı. Kubilay’ın altıpas noktası yakınlarından dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta yöneldi.

50’nci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan Kırdaroğlu’na arkadan sert bir müdahalede bulunan Tayfur Bingöl, hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

63’üncü dakikada Oğulcan Ülgün’ün pası sonrası ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan Okan Derici yerden vurdu, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topa sahip oldu.

69’uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Abdullahi Shehu, sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden ortaladı. Recep Aydın kontrolünün ardından sakladığı topu müsait durumdaki Abdou Razack Traore’ye aktardı. Traore ceza yayının hemen gerisinden yaptığı çok düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk’ün sağından ağlara gönderdi: 1-0.

82’nci dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Altınordu’da Ali Yaşar’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

Karşılaşma Bursaspor’un 1-0’lık üstünlükle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)