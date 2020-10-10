Bursaspor, Milli ara dönüşü çıkışa geçmek istiyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:55

Lige dilediği gibi başlayamayan ve henüz evinde puan ile tanışamayan Bursaspor, Milli ara dönüşündeki ilk 5 haftada, kendisi gibi sezona kötü başlayan ekipler ile karşılaşacak.

TFF 1’inci Lig’de 4 hafta geride kalırken, Bursaspor süreci 4 puan ile noktaladı. Tüm mücadelelerde öne geçmesine karşın, puan kayıpları yaşayan Bursa temsilcisinde gözler, Milli ara sonrasına çevrildi.

18 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Balıkesirspor mücadelesiyle birlikte yeni sürecine başlayacak olan Bursa ekibi, 5 maçlık dilimde kendisi gibi sezona iyi başlayamayan ekipler ile karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor maçının ardından arka arkaya Menemenspor ve Akhisarspor’a konuk olacak olan Bursaspor, daha sonra sahasında Boluspor’u ağırlayacak. Bursa temsilcisi, ligin 9’uncu haftasında ise Ankaraspor’a konuk olacak.

Sezona art arda yaptığı transferler ile giren Balıkesirspor, ilk 4 haftada ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Sahasında puan kaybı yaşamayan Balıkesir ekibi, deplasmanda ise henüz puan ile tanışamadı. Menemenspor ise lige kötü bir başlangıç yaparken, ilk 4 hafta sonunda henüz galibiyet elde edemedi. 3 maçını da kaybeden İzmir ekibi, yalnızca bir puan alabildi. Bursaspor ile aynı puana sahip Akhisarspor da, ilk galibiyetini 3’üncü haftada alırken; sahasında yenilmedi, deplasmanda oynadığı iki maçı da kaybetti.

Bursaspor’un, ligin 8’inci haftasında sahasında ağırlayacağı Boluspor da, tıpkı Menemenspor gibi ilk 4 hafta sonunda galibiyet elde edemezken; yalnızca bir puanı hanesine yazdırdı. Boluspor da, sahasında oynadığı maçlardan puan alamadı. Ankaraspor ise, lige galibiyetle başlamasına karşın sonraki maçlarda düşüş gösterdi. 3 puanı bulunan Ankara temsilcisi, galibiyetinin ardından çıktığı 3 maçta da puan alamadı.

Bursaspor’da ise bu durum fırsat olarak görülürken, yeşil beyazlılar Milli ara dönüşünde çıkışa geçmek istiyor.