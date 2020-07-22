Bursaspor pandemi öncesine döndü!
TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan ve play-off yarı final mücadelesinin ilk maçında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, mücadelenin hazırlıklarını Bursa Büyüşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdiği taraftara açık antrenman ile tamamladı.
TFF 1. Lig'i 6. sırada tamamlayan ve play-off yarı final mücadelesinin ilk maçında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, mücadelenin hazırlıklarını Bursa Büyüşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdiği taraftara açık antrenman ile tamamladı.
Yaklaşık 3 bin Bursaspor taraftarı, sosyal mesafe ve maske kurallarına önce uyuldu, sonra ise unutuldu.
Doğu Alt tribününde meşaleler patlatıldı. Oyuncular sahaya çıkmadan önce tezahüratlara başlayan taraftarlar, futbolcuların sahaya ayak basmasıyla birlikte meşaleleri yakarak takıma büyük destek verdi. Oyuncuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran yeşil-beyazlı futbolseverler, antrenman boyunca coşku yaşadı.
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.
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