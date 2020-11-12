Büyük skandal, hasta hasta milli takıma karşı oynadı
Türkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Türkiye - Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida’nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu gelişme A Milli Takım kampında endişe yaratırken, Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin pazartesi günü, İsveç maçı için alınan örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek, resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.
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