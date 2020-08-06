Çağlar'a dünya devinden teklif

06 Ağustos 2020 Perşembe, 15:56

Dünya devi Barcelona Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmak istiyor. Katalanlar, 24 yaşındaki milli stoperin transferi için 40 milyon avro bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Bu sezon Leicester City formasıyla top koşturduğu Premier Lig’de adından oldukça söz ettiren Çağlar’a dünya devi Barcelona talip oldu. Leicester City’nin bu sezonki başarısında önemli pay sahibi olan milli yıldız için Barcelona 40 milyon avroyu gözden çıkardı. Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde Barcelona Çağlar’a 5 yıllık sözleşme önerecek.

Menemen, Buca ve Altınordu alt yapılarında oynadıktan sonra 2014 yılında Altınordu A takımına yükselme başarısı gösteren Çağlar Söyüncü, 2016 yılında 2.6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya’nın Freiburg takımına transfer oldu. Freiburg’da oynadığı 2 sezonun ardından 21 milyon avroya İngiltere’nin Leicester City takımına transfer olan Çağlar Söyüncü iki sezondur İngiltere’de top koşturuyor.

Olası bir transfer durumunda Çağlar, Barcelona’da forma giyen 3.Türk futbolcu olacak. Daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan İspanyol devinin formasını giyinmişti.