Çekmece-Galatasaray basketbol maçında yüksek gerilim
Çekmece-Galatasaray maçının son dakikalarında Çekmeceli oyuncu ile şeref tribünündeki Galatasaraylı yöneticiler gerginlik yaşadı.
Galatasaray'ın Büyükçekmece'ye yenildiği basketbol maçının son dakikalarında büyük gerginlik yaşandı.
Son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçta, protokol tribünü karıştı. Maçı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ve Abdürrahim Albayrak, Büyükçekmece’den Matt Farrell’ın tribüne yönelik harekette bulunduğu söylerken maç kısa bir süreliğine durdu. Hakem gelip tribünü yatıştırdı. Polis seyircisiz maçta saha ile tribünler arsında barikat oluşturdu. Yaşanan olayın ardından alınan güvenlik önlemleriyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
- AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!
- Dolarda korkutan tahmin
- Kabinede değişiklik beklentisi
- Titanik batıyor
- Berat Albayrak'ın teyze oğluyla ilgili çarpıcı iddia
- Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeni gelişme
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Sevil Atasoy'dan Kürşat Ayvatoğlu değerlendirmesi
- Bakan duyurdu! Borcu olanlar dikkat