Çekmece-Galatasaray basketbol maçında yüksek gerilim

Çekmece-Galatasaray maçının son dakikalarında Çekmeceli oyuncu ile şeref tribünündeki Galatasaraylı yöneticiler gerginlik yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 23:07
Çekmece-Galatasaray basketbol maçında yüksek gerilim
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Galatasaray'ın Büyükçekmece'ye yenildiği basketbol maçının son dakikalarında büyük gerginlik yaşandı.

Son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olan maçta, protokol tribünü karıştı. Maçı takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ve Abdürrahim Albayrak, Büyükçekmece’den Matt Farrell’ın tribüne yönelik harekette bulunduğu söylerken maç kısa bir süreliğine durdu. Hakem gelip tribünü yatıştırdı. Polis seyircisiz maçta saha ile tribünler arsında barikat oluşturdu. Yaşanan olayın ardından alınan güvenlik önlemleriyle birlikte maç kaldığı yerden devam etti.



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