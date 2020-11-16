CHP'li Özcan'dan Spor Bakanlığı'na eleştiri: Amatörler evine ekmek götüremiyor

16 Kasım 2020 Pazartesi, 16:21

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, TBMM'deki Bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yönelik bir dizi soru yöneltti. Bir türlü başlatılamayan amatör küme maçları nedeniyle zor duruma kalan amatör futbol dünyasının sıkıntılarını dile getiren Özcan, ayrıca yönetmelikle 1 yıl sonraya ertelenen spor federasyonları seçimlerinin hukuki sıkıntıya yol açacağına dikkat çekti.

Suat Özcan, tesis yapımında da profesyonel futbolun öncelendiğini, oysa Türk sporunun alt yapı tesisi ve salon ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

İşte Suat Özcan'ın konuşması:

"Ülkemizde spor gerçeği ne kadar konuşuluyor? Gençliğin spora katılımı yeterli mi? Yeteri kadar gençlik ve sporun konuşulmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Sadece Süper Lig maçları, sonuçları ve hakem kararları televizyonların spor konusunda en çok yer verdiği programlar. Yeterince araştırma, geliştirme ve yatırım yapılmadığı, bütçenin de ayrılmadığı görülmektedir. On sekiz yıllık iktidarınızda Bakanlık olarak ülkemizde toplam kaç tane atletizm pisti, sahası ve stadyumu kazandırıldı? Tesisleşme konusunda çok övünüyorsunuz, yaptığınız sportif yatırımlar için teşekkür ederim ancak stadyumların ve salonların yenilenmesi projeleri 2-3 stadyum haricinde bölge gerçekleriyle uyumlu mudur? Dağ başına yapılan bazı statlar kaderine terk edilmiş midir? Örneğin yeni Mersin Stadyumu gibi eski stadyumların kent içinde kalan kıymetli arazileri ne şekilde değerlendirilmiştir? İstanbul başta olmak üzere amatör ve bölgesel lig maçlarının oynanabileceği tesis sayısı bu kadar yetersizken sporun temeli olan amatörlere yatırım ne için az yapılmaktadır? Seçim bölgem Muğla ili Milas ve Marmaris ilçelerinde yıllardır yapımı beklenen spor salonlarının durumları nedir? Salgın süresinde ertelenen ve bir türlü başlatılamayan amatör ligler sayesinde evlerine ekmek götüren futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve diğer görevliler için destek fonlarından ödenek ayrılmış mıdır? Yoksa amatör spordan da para kazanılmasın, amatör futbolcular, sporcular taş yesin, aç kalsın mantığı mı geçerlidir?

LİSANSLI SPORCU SAYISI GERÇEK Mİ?

Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı son bir yıl içinde ne kadar artmıştır? Spor federasyonu, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlarımıza lisans çıkartarak sanal bir artış sağladı mı? Şu anda gerçek lisanslı sporcu sayısı nedir? Amatör liglerde her branş için çıkartılan lisans ücretleri için salgın nedeniyle indirim yapılması ve Covid-19 testi için destek olunması ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüpleri biraz olsun rahatlatacaktır. Spor federasyonları seçimlerinin salgın ve olimpiyat organizasyonu gerekçe gösterilerek bir yıl sonrasına bırakılması hukuka ne kadar uygundur?

Ana statünün bu şekilde baypas yapılması doğru mudur? Dört yılda bir seçim yapılır maddesi görülmeksizin her "olimpiyat sonrası" ifadesine istinaden seçim erteleme durumunda spor federasyonlarının hukuki durumlarını tartışılır olması kaçınılmazdır. Tıkanma noktasına gelen engelli branşlar başta olmak üzere, masa tenisi, tekvando, bazı federasyonlarda seçim kaçınılmazken başarısız kadrolar için bir yıllık devam ayrıcalığı getirilmiştir. Spor federasyonlarına yeni dönemde ayrılan bütçe üstelik olimpiyat yılında yeterli midir? Bu bütçenin bir bölümü altyapılara mı yoksa otellerde yapılan kamp harcamaları için mi yapıldı? Bu size rahatsızlık veriyor mu?



