Claudio Ranieri Lille’in başına geçmeye hazırlanıyor

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:28

L’Equipe’te yer alan haberde Lille’in yeni antrenörünün önümüzdeki günlerde belli olabileceği ifade edildi.

Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille’de Christophe Galtier, görevinden ayrıldığını ve farklı bir projede yer almak istediğini açıklamıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Haberde, İtalya Serie A takımlarından Sampdoria’nın başında bulunan Claudio Ranieri’nin önümüzdeki günlerde Lille’e imza atacağı ifade edildi.

Daha önce Fransa’da iki kez görev yapan İtalyan teknik adam Monaco ve Nantes’i çalıştırmıştı. Ranieri yönetimindeki Sampdoria, geçtiğimiz yıl ligi dokuzuncu sırada tamamlamıştı.