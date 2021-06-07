"Çok farklı" bir şampiyon!

07 Haziran 2021 Pazartesi, 21:56

Kutlamak gerek.

Tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğu sonrası, ara vermeden, durmadan, dinlenmeden hem de..

Hem de Türkiye'nin basketbola en büyük 2. yatırımını yapan Fenerbahçe BEKO'yu, 3maçta da farklı yenerek...

Düşünün 80 maç oynadılar. Avrupa'da zaman zaman kaybettiler, Türkiye'de yarı final, final serisi sadece 1 kez o da Afyon'a kaybettiler.

Tek yenilgiyle şampiyon oldular...

Üstelik rakip sahada; Ataşehir'de kaldırdılar kupayı.

Maça gelirsek; seri öncesi şampiyonluk kupası 3 ya da 4. maçta Efes'e gelir görüşü hakimdi.

Çünkü yorgundular. Zihince doymuşlardı Barça zaferiyle..

Ama kimse 3-0'lık seriyi, üstelik farklı bir galibiyeti beklemiyordu.

Çünkü herkes, biraz da gergin geçen 2. maç sonrası Fenerbahçe'nin evinde direniş göstereceğini bekliyordu.

Nitekim gösterdiler de ilk 17 dakika. Özellikle ilk çeyrekte 25-21 Fenerbahçe üstünlüğü de vardı. Beaubois'nın direnişi, Sertaç ve Moerman'ın katkısı ile ayakta kaldılar. 2. periyotta, Vesely, De Colo ve Guduric aynı 5'te oynamasa da maçı tuttu Fenerbahçe adına. İşte bu bölümün sonunda Efes geri dönecekti. Micic'in sayı ve asist katkısına maçın MVP'si Beaubois'nın sayıları eklenince Fenerbahçe direksiyonu Efes'e verdi.

Ve bu yılın neredeyse tüm 3. çeyreklerini müthiş oynayan Efes, karbon kopya bir görüntü ile yine Beaubois'nın önderliğinde farka koştu; Fenerbahçe sayı atamıyor, Efes 3'lükleri yağmur gibi geliyordu.

İşte maç da burada koptu, fark 20'lere çıktı.

Buğrahan'ın asistleri, Boerman'ın katkısı, ardından Yiğitcan ve Doğuş'un enerjisi Efes'i önce 93-66'lık galibiyete sonra da 3-0'la şampiyonluğa taşıyacaktı.

Dile kolay 3 final maçı 3'ü de farklı bitiyor.

Ve hak edilen bir şampiyonluk.

Çok iyi bir planlama, müthiş bir yatırım ve fire vermeyen kadro.

Hani kimi eleştirsek diye bakıyoruz, oyuna giren, çıkan, sakatlığı nedeniyle oynamayan, kısaca herkes bir galibiyet makinesinin dişlileri gibi. O yüzden kadrodaki tüm oyuncularla Ergin Ataman'ı, Alper Yılmaz'ı ve pandemide yatırımı kesmeyen Özilhan-Yazıcı ailelerini kutlamak gerek.

Ve bir dip not Fenerbahçe'ye; Obradovic sonrası Kokoskov olmadı. Transferler tutmadı, daha doğrusu seyircisizlik Fenerbahçe'yi vuru. Maç içinde de iyi değillerdi. Örneğin kalibreleri yüksek De Colo-Vesely-Guduric niçin yan yana oynamaz bunu teknik ekibe sormalı birileri! Ya da en kritik anlarda guard değişiklikleri ile takımın ritmini bozmak kime yaradı bu da başka bir soru!



