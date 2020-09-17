Çukur'un Vartolusundan amatör küme isyanı!

17 Eylül 2020 Perşembe, 12:34

Belirsizliğin hakim olduğu amatör futbola ünlü dizi sanatçısından destek geldi.

Çukur dizisinin “Vartolusu” Erkan Kolçak Köstendil Instagram hesabından yaptığı paylaşımla amatör futbolculara destek çıktı. Köstendil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı etiketleyerek paylaştığı hikayesinde “Amatör liglerdeki sporcu arkadaşlarımız aylardır evlerine bir lokma ekmek götüremiyor. Bu insanlar için bir planınız var mı? Varsa acilen devreye sokulamaz mı? İfadelerini kullandı.