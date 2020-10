Acımasız faul sonrası ilk kez konuştu

19 Ekim 2020 Pazartesi, 11:57

Cumartesi günü oynanan Merseyside derbisinde Everton kalecisi Jordan Pickford ile çarpışarak sakatlanan Liverpool’un yıldız stoperi Virgil Van Dijk sakatlık sürecine ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Maçta yaşanan çarpışma sonrasında çapraz bağları kopan Van Dijk, hafta sonu ameliyat olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını belirtti. Van Dijk açıklamasında; ‘’ Şu an tedavi sürecime odaklandım ve en kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatta ve futbolda olan her şeyin bir sebebi vardır. Ailemin ve sizlerin desteğiyle bunun üstesinden geleceğim. Destek mesajı gönderen herkese çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım için yapabileceğim her şeyi yapmaya devam edeceğim ve daha güçlü döneceğim. ‘’ ifadelerini kullandı.





"HER İKİSİ DE ŞAMPİYON OLABİLİR"





Liverpool eski kaptanlarından ve şu anda Sky Sports’da yorumculuk yapan Jamie Carragher, Van Dijk’ın sakatlığı sonrasında Liverpool’un şampiyonluk yarışında zorlanabileceğini ve Manchester City’nin şampiyonluk için büyük bir aday haline geldiği ifade etti. Carragher yaptığı açıklamada; ‘’ Futbolcuların kasıtlı olarak birbirlerine zarar vermek istediklerini düşünmüyorum. Pickford’ın yapmış olduğu çıkışlarda ne kadar dengesiz hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Van Dijk’ın sakatlığı sonrası şampiyonluk yarışı kesinlikle ortada. Eldeki stoperlerle ocak ayına kadar gitmek zorundalar ve Ocak’ta stoper transferi yapmak zorundalar.’’ İfadelerini kullandı