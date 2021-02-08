Derbide kazanan taraf VakıfBank
VakıfBank sahasında Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla 25'inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLERHakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç
VAKIFBANK: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), Guimaraes, Gözde, Cansu
ECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Hande, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Mirkovic, Melis, Melisa
SETLER: 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)
SÜRE: 85 dakika (28, 30, 27)
Misli.com Sultanlar Ligi 27’nci hafta mücadelesinde VakıfBank sahasında Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu sonuçla 25'inci galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
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