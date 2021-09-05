Dünya 1 numarası Barty, ABD Açık'tan 3. turda elendi
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic yoluna devam ederken, kadınların 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty 3. turda elendi.
New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 6. gün maçları tamamlandı.
Kadınlarda Wimbledon'dan sonra Cincinnati Masters'ı da kazanan Barty, favori gösterildiği turnuvaya erken veda etti. Klasmanın 43. basamağındaki Shelby Rogers, seyircisi önünde oynadığı maçta Barty'yi 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı. Rogers, final setinde 5-2 geriye düşmesine rağmen korttan galip ayrıldı.
Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4 numaralı seribaşı), Ajla Tomljanovic'i 2-0 (6-3, 6-2), Iga Swiatek (7) ise Anett Kontaveit'i (28) 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) ile geçerek tur atladı.
Tokyo 2020'nin altın madalyalı ismi Belinda Bencic (11) ve Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova (14) da 4. tura çıktı.
DJOKOVİC 1-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Novak Djokovic, dünya 56 numarası Kei Nishikori karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-3 ve 6-2 alarak 4. tura yükseldi.
Dünya 46'ncısı Lloyd Harris, Denis Shapovalov'u (7) 3-0'lık (6-4, 6-4, 6-4) skorla turnuvanın dışına itti.
Tokyo 2020'de altın madalya alan Alexander Zverev (4), Jack Sock'u, Jannik Sinner (13) de Gael Monfils'i (17) eleyerek adını 4. tura yazdırdı.
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