"Dybala yeni Messi"
Palermo'nun eski başkanı Maurizio Zamparini, Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'nın yeni Messi olduğunu ve Real Madrid'e transfer olması gerektiğini söyledi.
İtalya Serie A takımlarından Palermo'nun en uzun süre başkanlığını yürüten Maurizio Zamparini, Paulo Dybala'nın henüz tam potansiyelini sergileyemediğini söyledi.Maurizio Zamparini, 2002-2017 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü İtalyan takımına Arjantinli oyuncuyu 2013 yılında yaklaşık 12 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Burada 3 sezon geçiren Dybala, 2014-2015 sezonun sonunda 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Juventus'a gitmişti.
2022 yılında Juventus ile sözleşmesi sona erecek Paulo Dybala, gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusuna ilgisi bulunuyor. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Paulo Dybala ile sözleşme uzatmak istediklerini ancak Arjantinlinin buna yanaşmadığını söyledi.
Tuttosport'a konuşan eski başkan, "O'nun hala yeni Messi olduğuna inanıyorum. Dybala çok iyi çocuk. Neden onu görmezden gelmeye çalışıyorlar anlamıyorum" diye konuştu.
"Dybala, Serie A'ya yeni gelmiş bir oyuncu değil" diyen Zamparini, "Paulo, 3 yıl önceki tavsiyemi dinlemeliydi. O'na açıkça 'Paulo iyiliğin için Juventus'tan ayrıl' dedim. O'nun oyunu harika ve İspanya'ya çok uyuyor. Barcelona ya da Real Madrid'de oynaması fark etmez. Ama bana her zaman Juve'de mutlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
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