E. Frankfurt'tan Bursaspor'a Ali Akman eleştirisi: Utanç verici
Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladığı için Ali Akman'ı kadro dışı bırakan Bursaspor'a Almanya'dan eleştiri var.
Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Adi Hütter, Bursaspor'un verdiği 'kadro dışı' kararını utanç verici olduğunu söyledi.
Basın toplantısında Ali Akman hakkında konuşan Avusturyalı teknik adam, "Onun Bundesliga'ya uyum sağlayacağını düşünmesem, bu transfere onay vermezdim. Oyun tarzını izlemek beni keyiflendiriyor." ifadelerini kullandı.
Bursaspor'un 18 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bırakmasını eleştiren Hütter, "Verdikleri karar utanç verici. Ancak Ali'nin yaz aylarında bizimle yapacağı antrenmanlara maç eksiğini tamamlayacağını düşünüyorum" dedi.
Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman, 1 Temmuz'dan itibaren Frankfurt forması giyecek.
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