Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank: 2-3
Voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti.
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Elif 9, Hande 7, Ogbogu 11, Boskovic 26, Thompson 11, Beyza 2, Simge (L), Yasemin 4, Fatma
VAKIFBANK: Gabi 10, Kübra 3, Maja 1, Meliha 5, Zehra 10, Haak 22, Ayça (L), Michelle 10, Cansu 1, Melis 5, Gözde 1, Tuğba
SETLER: 25-17, 25-17, 13-25, 19-25, 14-16
SÜRE: 130 dakika (28', 26', 29', 27', 20')
VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında voleybolun 'El Clasico'su olarak kabul edilen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı deplasmanda 2-0 geriden gelerek 25-17, 25-17, 23-25, 19-25 ve 14-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve ligde 10'da 10 yaparak liderliğe yükseldi. Ligde iki maçı eksik olan sarı-siyahlılar, 13'üncü haftada VakıfBank Spor Sarayı'nda 30 Ekim Cuma günü Nilüfer Belediyesi'ni konuk edecek.
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