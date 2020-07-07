Emre Belözoğlu: Ya kahramanım ya hain!

07 Temmuz 2020 Salı, 21:50

enerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nun attığı harika golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli futbolcu maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan 39 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu ve tarihe geçti.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Belözoğlu şu ifadeleri kullandı; “”Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum. Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Hep beraber uğraşacağız. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.”

“Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Benim kaderim olmuş ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. İşte bir pozisyon üzerinden 2 hafta konuşuluyor. Benim üzerimden Fenerbahçe’yi sıkıntıya sokmak derdindeler.”