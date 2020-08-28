Enner Valencia Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia’ya ailemize ‘hoş geldin’ diyor; kendisine, Sarı Lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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