Enner Valencia Fenerbahçe'de

28 Ağustos 2020 Cuma, 20:13

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia’ya ailemize ‘hoş geldin’ diyor; kendisine, Sarı Lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.