Erol Bulut: “Doğru tercihleri aldığımız zaman istediğimiz sonuç ortaya çıkıyor”

04 Ocak 2021 Pazartesi, 22:28

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor, doğru tercihleri aldığımız zaman istediğimiz sonuç ortaya çıkıyor” diye konuşurken, müsabakada Caner ve Novak’ın yokluğunda sol bekte görev yapan Sadık Çiftpınar’ın ise müthiş bir iş başardığını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakiplerimizden 1 puan ve 3 puan alanlar oldu. O yüzden kesin kazanmamız gereken bir maçtı. Başakşehir maçından aldığımız galibiyet bugünü daha önemli hale getirdi. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımız, 1-2 antrenmana çıkan arkadaşlarımız maça çıktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.



“ŞUTU EN ÇOK ENGELLENEN TAKIMLARDAN BİRİYİZ”

Takımın oynadığı futbol hakkında da konuşan Bulut, “Biz sezon başından beri hem kenar ortaları olsun, dikine paslar olsun bütün varyasyonları çalışıyoruz. Duran toptan yeterince gol attık. Benim takımlarımda hep böyle durum oluyor zaten. Biz tüm opsiyonlara çalışıyoruz. Kapanan rakiplere karşı ne çalışılması gerekiyorsa çalışıyoruz. Bazı maçlarda istediğimiz olmuyor, doğru tercihleri aldığımız zaman istediğimiz sonuç ortaya çıkıyor. Şutu en çok engellenen takımlardan biriyiz. Ortalama 48 şut atıyoruz. Tercihleri daha iyi kullansak şuan 5-6 puan daha fazlası olacaktı. Bu futbol ve üzerinde çalışıyoruz. Hatalar olabiliyor. Hataları her zaman minimuma getirmemiz gerekiyor. Her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Takımda sakatlıkların olacağını söyleyen Bulut, “Yoğun maç programı var. Bazen antrenmanda sakatlıklar olabiliyor. Her daim bunlar olacak. Sağlık ekibimiz en iyi şekilde gidermeye çalışıyoruz. Biz antrenmanları oraya yönelik yapıyoruz. Bugünde sakat sakat oynayan ve 1-2 antrenmana çıkan arkadaşlar oldu. Hafif sakatlıkları devam eden birkaç arkadaşımız daha vardı ve çok iyi performans gösterdiler. Sadık müthiş oynadı sol bekte. Rakibe karşı hata yapmadı. 2 sol bekimiz yoktu ama Sadık müthiş bir iş başardı. 25 futbolcumuzu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Harcama limitleri ile alakalı konuşan Erol Bulut, “Limitler açıklandı. Çok minimum bir hareket alanımız var. Şu an takımımızdan memnunuz. Ne yapabilirizi hep birlikte göreceğiz. 4-5 puan daha fazlamız olabilirdi. 48 şut konusuna geliyoruz şuanda. Bunları değerlendiriyor olsaydık daha farklı puanlar alabilirdik” dedi.