Erzurumsporlu Ricardo Gomes: "Maddi konular asla önceliğim olmadı"

04 Mayıs 2021 Salı, 15:35

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 61. dakikasında oyuna girmeyi kabul etmeyen Ricardo Gomes, hakkında çıkan kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle yalanladı.

Gomes, Erzurumspor taraftarından ve camiadan özür dileyerek, yaşananlardan dolayı son derece üzgün olduğunu belirtti.

Maç sonunda hakkında çıkan, maaş alamadığı gerekçesiyle kulübünü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki açıklamaların asılsız olduğunu, yaklaşık 4 aydır kulüpten maaş alamamasına rağmen, takımına ve taraftarına olan saygısından dolayı bu süreçte hiçbir şekilde şikayette bulunmadığının özellikle altını çizdi.

29 yaşındaki oyuncu, Başakşehir maçından sonra ayak bileğinde meydana gelen sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçına kadar tedavi gördüğünü ve bu maça kadar ağrılarının geçmesi için yoğun bir tedavi uygulandığını da belirtti.

Erzurumspor'a geldiği günden beri maddi konuların hiçbir şekilde önceliği olmadığını vurgulayan Gomes, maça girmek üzere hazırlanırken Yılmaz Hocanın değişikliğe ihtiyaç olmadığı yönündeki sözleri üzerine hazırlanmayı bıraktığını söyledi.

İşte Ricardo Gomes'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: