EURO 2020 | Almanya, Macaristan'la berabere kaldı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 23:49

EURO 2020 F Grubu’nun son maçında Almanya, Macaristan ile karşılaştı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Almanya, topa rakibinden daha fazla sahip olurken birçok kez gole yaklaştı. İlk 10 dakika Almanya’nın üstünlüğüyle geçilirken Macaristan 11. dakikada üstünlüğü sağladı. Roland Sallai’nin sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir şekilde vuran Adam Szalai, Manuel Neuer’i mağlup etmeyi başardı.

BASKI ARTTI

Golün ardından rakip sahadaki baskısını artıran Almanya Gnarby, Kross ve Havertz’le gole yaklaşırken eşitlik sayısını bulamadı. İlk yarının son dakikalarında yağmur şiddetini artırırken maç kısa süreliğine durdu. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken soyunma odasına Macaristan’ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

İKİ DAKİKADA İKİ GOL

İkinci yarıda kendi sahasına kapanan Macaristan, kontra ataktan bulduğu pozisyonlarla farkı artırmaya çalışırken Roland Sallai ile 62. dakikada gole yaklaştı. 66. dakikada Joshua Kimmich’in kullandığı serbest vuruşta Macaristan kalecisi Gulacsi boşa çıkarken Hummels’in çevirdiği topta Havertz topu ağlara gönderdi.

Havertz’in golünün ardından maça tekrar başlayan Macaristan, golden bir dakika sonra Andres Schafer ile skoru 2-1’e getirdi. Maçta bir kez daha geriye düşen Almanya, baskını arıtırken 80. dakikada Toni Kross ile gole yaklaştı. 84. dakikada sol kanattan gelişen atakta Musiala’nın penaltı noktasına çevirdiği topta Leon Goretzka, eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmazken karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Alınan sonuçlarla birlikte Almanya, gruptan ikinci olarak çıkarken, Macarasitan sonuncu oldu.