EURO 2020 | Portekiz ile Fransa bir puana razı oldu
EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz ile Fransa berabere kaldı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Portekiz ve son Dünya Şampiyonu Fransa karşı karşıya geldi.
Macaristan’da Puskas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya, iki takım da karşılık ataklar yaparak başladı.
15.dakikada Pogba’nın derin pasını Mbappé değerlendiremedi.
Maçın 28.dakikada kaleci Hugo Lloris’in Danilo Pereira’ya yaptığı faul sonucu hakem, Portekiz lehine penaltı kararı verdi. Portekiz, Cristiano Ronaldo ile penaltıdan golü bularak maçta 1-0 öne geçti.
Fransa, hızlı ataklarla gol bulmaya çalışsa da Portekiz savunması gole izin vermedi.
İlk yarının son dakikalarında hakem, Fransa’ya penaltı verdi. Karim Benzema ile golü bulan Fransa, ilk yarının sonunda beraberliği yakaladı.
İlk yarı, iki takımın beraberliği ile sonuçlandı.
İkinci yarının başlarında Pogba’nın asistini iyi değerlendiren Karim Benzama, topu ağlara gönderdi. Fransa, Karim Benzama’nın ikinci golüyle Portekiz karşısında 2-1 öne geçti.
Hakem, Jules Koundé’nin elle müdahalesi sonucu penaltı çizgisini gösterdi. Portekiz, 59.dakikada Cristiano Ronaldo’nun ikinci golüyle beraberliği yakaladı.
Maçın 62.dakikasında serbest vuruş kullanan Portekiz, üçüncü gole çok yaklaştı.
Portekiz- Fransa karşılaşması, 2-2'lik skorla sonuçlandı.
Video Haberler
- Maske takmayı reddetti! Sözleriyle şaşkına çevirdi
- Arcayürek ölümünün altıncı yıl dönümünde anılıyor
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan kimlik açıklaması
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yasak kalkıyor
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- Kripto para borsası kapanıyor
- 'Müzik yasağı'yla ilgili yeni duyuru
- Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı: Saat verdi
- Sedat Peker AKP'li ismi işaret etti
- İngiltere'den ilk açıklama geldi
- Özel güvenlikçilerden doktora şiddet