Türk basketbolcu Barcelona ile iki yıllığına anlaştı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:08

Sertaç Şanlı'nın transferindeki belirsizlik ortadan kalktı.

29 yaşındaki milli basketbolcu, beIN Sports'un haberine göre İspanyol devi Barcelona'yla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı'nın performansı

Anadolu Efes ile THY EuroLeague'de 34 maça çıkan Sertaç Şanlı, 7.8 sayı, 2.2 ribaund, 0.4 blok ortalaması ile oynadı. Anadolu Efes'in finalde Barcelona'ya karşı THY EuroLeague'de şampiyon olduğu Final Four'da ise 15.5 sayı, 5 ribaund ve 1 blok ile oynadı.