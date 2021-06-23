Türk basketbolcu Barcelona ile iki yıllığına anlaştı

Barcelona, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı ile 2 yıllığına anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:08
Türk basketbolcu Barcelona ile iki yıllığına anlaştı
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Sertaç Şanlı'nın transferindeki belirsizlik ortadan kalktı.

29 yaşındaki milli basketbolcu, beIN Sports'un haberine göre İspanyol devi Barcelona'yla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı'nın performansı

Anadolu Efes ile THY EuroLeague'de 34 maça çıkan Sertaç Şanlı, 7.8 sayı, 2.2 ribaund, 0.4 blok ortalaması ile oynadı.  Anadolu Efes'in finalde Barcelona'ya karşı  THY EuroLeague'de şampiyon olduğu Final Four'da ise 15.5 sayı, 5 ribaund ve 1 blok ile oynadı.


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