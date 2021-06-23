Türk basketbolcu Barcelona ile iki yıllığına anlaştı
Barcelona, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı ile 2 yıllığına anlaştı.
Sertaç Şanlı'nın transferindeki belirsizlik ortadan kalktı.
29 yaşındaki milli basketbolcu, beIN Sports'un haberine göre İspanyol devi Barcelona'yla iki yıllık sözleşme imzaladı.
Sertaç Şanlı'nın performansı
Anadolu Efes ile THY EuroLeague'de 34 maça çıkan Sertaç Şanlı, 7.8 sayı, 2.2 ribaund, 0.4 blok ortalaması ile oynadı. Anadolu Efes'in finalde Barcelona'ya karşı THY EuroLeague'de şampiyon olduğu Final Four'da ise 15.5 sayı, 5 ribaund ve 1 blok ile oynadı.
Video Haberler
- Baskında tavan arasına saklanan kişiler kamerada
- Japonya’da panda ikiz bebek dünyaya getirdi
- Feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
- Çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Büyükçekmece’de korkunç cinayet: 2 ölü
- Sürücü, polis noktasına böyle daldı: 2’si polis 4 yaralı
- El freni çekilmeyen otomobil fırına böyle girdi
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oran verdi
- Tarlaya habersizce ayçiçeği ektiler
- DSÖ uyardı: Daha öldürücü olabilir
- Dündar ve Özdil neden karşı karşıya geldi?
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Bitcoin'de sert düşüş! Kritik rakamın altına indi
- İHA muhabirine saldırı
- MHP seçmeninden Erdoğan'a büyük şok!