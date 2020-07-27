Falcao için flaş ABD iddiası
Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan yıldızı Falcao için Amerikan ligi MLS iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan yıldızı Falcao için Amerikan ligi MLS iddiası ortaya atıldı.
Geçen sezon Monaco'dan alınan ve yüksek maliyetine rağmen istenen verimi sergileyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun, 5 milyonluk bonservis bedeli ile ABD Futbol Ligi MLS takımlarından Inter Miami FC'ye transfer olacağı iddia edildi.
Kulübün taraftarları, Miami forması üzerine 9 Falcao adını bastırıp, tesisler önünde sevinç gösterisi yaptı.
Galatasaray'dan ise bir açıklama gelmedi.
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