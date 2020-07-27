Falcao için flaş ABD iddiası

Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan yıldızı Falcao için Amerikan ligi MLS iddiası ortaya atıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:48
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Galatasaray'ın sakatlıklarla boğuşan yıldızı Falcao için Amerikan ligi MLS iddiası ortaya atıldı.

Geçen sezon Monaco'dan alınan ve yüksek maliyetine rağmen istenen verimi sergileyemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun, 5 milyonluk bonservis bedeli ile ABD Futbol Ligi MLS takımlarından Inter Miami FC'ye transfer olacağı iddia edildi.

Kulübün taraftarları, Miami forması üzerine 9 Falcao adını bastırıp, tesisler önünde sevinç gösterisi yaptı.

Galatasaray'dan ise bir açıklama gelmedi.


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