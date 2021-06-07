Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı!
Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçen sezonun flaş ekibi Karagümrük transfere hızlı başladı.
Boluspor'dan Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını şu sözlerle duyurdu:
"Burak Bekaroğlu Karagümrük’te!
Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Geçen sezonu Boluspor’da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük’te!"
Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da geçiren 24 yaşındaki Burak Bekaroğlu çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.
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