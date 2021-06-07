Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı!

Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2021 Pazartesi, 13:19
Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattı!
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Geçen sezonun flaş ekibi Karagümrük transfere hızlı başladı. 

Boluspor'dan Burak Bekaroğlu'nu kadrosuna kattığını şu sözlerle duyurdu:

"Burak Bekaroğlu Karagümrük’te! 

Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. 

Geçen sezonu Boluspor’da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük’te!"

Geçtiğimiz sezonu Boluspor'da geçiren 24 yaşındaki Burak Bekaroğlu çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti. 


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