Fatih Mert'ten TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

08 Şubat 2021 Pazartesi, 16:36

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre ziyarette Fatih Mert ve Faruk Koca , TFF Başkanı Nihat Özdemir ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fatih Mert, Nihat Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.



