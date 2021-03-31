Fatih Terim, Hatayspor maçı için 'hataya yer olmayan' 11 arıyor
Ligin güçlü takımı Hatayspor önünde "Hataya yer yok.." diyen Fatih Terim, ilk 11'de radikal değişikliklere gidecek.
Seri puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Galatasaray'da milli ara sonrası teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı için sürpriz bir 11 arayışında.
Hatayspor önünde "Hataya yer yok.." diyen Fatih Terim, ilk 11'de radikal değişikliklere gidecek.
Savunmada zorunluluk nedeniyle Yedlin, Marcao ve LUyindama'yı kullanamayacak olan Terim, hücumda da Falcao-Mustafa ikilisinden birini feda edecek.
İŞTE O 11
Terim'in kalede tercihi belli; Muslera. Sağ kenarda Lines, solda Emre Taşdemir'i düşünen Terim, milli takımda koronavirüs kapan Emre Kılınç'ı da kullanamayacak. Savunma göbeğinde Donk-Taylan ikilisini kullanmak isteyen Teril, orta alanda Gedson, Etebo, kanatlarda Oğulcan Feghouli'yi seçecek diğer 2 forma için Onyekuru, Arda ve Falcao arasında tercih yapacak. Mustafa büyük olasılıkla yedek kalacak.
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