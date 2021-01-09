Fatih Terim'in sarı-kırmızılı 8 bininci günü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüpte aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüpte aktif olarak görev aldığı 8 bininci gününü yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"8 Temmuz 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, efsane olacağı sarı-kırmızılı camiaya ilk kez adım atan Fatih Terim, 4046 gün Galatasaray formasını giyerek burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı.
1 Temmuz 1996 tarihinde teknik direktör olarak Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim, teknik direktör olarak dört dönemde 3954 gün görev yaptı.
Fatih Terim futbolculuk dönemimde Galatasaray'da 4 Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu başarılarını yaşadı. Teknik direktörlük döneminde ise Galatasaray'da bir UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 3 TSYD Kupası başarılarını yaşayan hocamız, adını unutulmazlar arasına yazdırdı."
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması