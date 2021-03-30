Feghouli'den Fatih Terim'e hazırım mesajı
Geçirdiği sakatlıkların ardından Galatasaray'da 90 dakika süre alamayan Sofiane Feghouli Cezayir milli takımında göz dolduruyor.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Galatasaraylı Feghouli'nin forma giydiği Cezayir, sahasında Botswana'yı 5-0 mağlup etti.
Feghouli takımının 2. golünü attı ve 90 dakika sahada kaldı.
Cezayir'e 5-0'lık galibiyeti getiren golleri Mandi, Feghouli, Mahrez, Bounedhjah ve Boulaya attı.
Cezayir, grubunda 14 puanla lider durumda bulunuyor.
???? Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin Cezayir milli takımında attığı kafa golü pic.twitter.com/CW3Ws8noK5— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) March 30, 2021
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