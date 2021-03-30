Feghouli'den Fatih Terim'e hazırım mesajı

Geçirdiği sakatlıkların ardından Galatasaray'da 90 dakika süre alamayan Sofiane Feghouli Cezayir milli takımında göz dolduruyor.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 09:55
Feghouli'den Fatih Terim'e hazırım mesajı
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Galatasaraylı Feghouli'nin forma giydiği Cezayir, sahasında Botswana'yı 5-0 mağlup etti.

Feghouli takımının 2. golünü attı ve 90 dakika sahada kaldı.

Cezayir'e 5-0'lık galibiyeti getiren golleri Mandi, Feghouli, Mahrez, Bounedhjah ve Boulaya attı. 

Cezayir, grubunda 14 puanla lider durumda bulunuyor.

 


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