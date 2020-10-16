"Fenerbahçe 20 sayı öndeyken maç vermez"

16 Ekim 2020 Cuma, 23:15

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e 75-71 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Kokoskov, maçın ardından üzgün olduklarını belirterek, "İki farklı bir görüntü vardı. İlk yarıdaki gerçek görüntümüz ikinci yarıda tamamen yok oldu." dedi.

Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu vurgulayan Kokoskov, "20 sayı gerideyken kaybederseniz sorumlu tamamen antrenördür. Hepimiz Fenerbahçe için yürekten elimizden geleni yapıyoruz. İkinci yarıda yorgunduk. Benim antrenör olarak onları geri getirmem gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin çok fazla hücum ribaundu vardı. Yeterince sert oynamadık." diye konuştu.





Trinchieri, çift maç haftalarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Biz ilk yarıda öyle gözüküyorduk. Oyuncularım asla pes etmedi, kalpleriyle ve takım olarak oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.





