Fenerbahçe, 4.5 milyon Avro kazandı!

18 Eylül 2020 Cuma, 10:50

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un 4.5 milyon Avro bonservis bedeliyle Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılanaçıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."



Önceki yıl Geremio'dan 4 milyon Avro'ya gelen Jailson Fenerbahe'ye kar ettirmiş oldu.