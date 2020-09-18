Fenerbahçe, 4.5 milyon Avro kazandı!
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu başında Gremio’dan 4 milyon Avro bedelle kadrosuna kattığı Jailson’u kar edip gönderdi..
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Jailson'un 4.5 milyon Avro bonservis bedeliyle Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılanaçıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."
Önceki yıl Geremio'dan 4 milyon Avro'ya gelen Jailson Fenerbahe'ye kar ettirmiş oldu.
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