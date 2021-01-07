Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
Süper Lig’in 17. haftası bugün oynanacak tek müsabaka ile kapanacak. 19.00’da Ülker Stadı’nda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak. Bu mücadelenin VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan bulunacak.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi
Video Haberler
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi