Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:10

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.

Süper Lig’in 17. haftası bugün oynanacak tek müsabaka ile kapanacak. 19.00’da Ülker Stadı’nda Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak. Bu mücadelenin VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan bulunacak.



