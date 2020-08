Fenerbahçe, FTA Antalyaspor'u 4-0'la geçti

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:10

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı The Land Of Legends Cup yarı final maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Sarı lacivertli ekibe Ülker Stadyumu'nda galibiyeti getiren golleri 29, 40 ve 82'nci dakikalarda Mame Thiam ile 63'üncü dakikada da Caner Erkin penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe, The Land Of Legends Cup finalinde 1 Eylül Salı günü oynanacak Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle karşılaşacak.

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00’de Vodafone Park'ta oynayacak.