Fenerbahçe Kızılyıldız'ı son topta devirdi!

Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko: 71-73

DHA
07 Ocak 2021 Perşembe, 23:39
Fenerbahçe Kızılyıldız'ı son topta devirdi!
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SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Christos Christodoulou, Fernando Rocha, Robert Vyklicky
KIZILYILDIZ: O'Bryant 17, Walden 6, Davidovac 11, Dobric 12, Radanov 8, Colom 10, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Reath 2, Kuzmic
FENERBAHÇE BEKO: Guduric 11, De Colo 2, Barthel 10, Vesely 10, Ulanovas 7, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 4, Brown 13, Pierre 13, Eddie 2, Ahmet Düverioğlu 1
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 39-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53

Turkish Airlines EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'ın son saniyede kaydettiği basketle 73-71 mağlup etti. Fenerbahçe son saniye bsketiyle maçı kazandı.


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