Fenerbahçe kupadan elenince oklar Erol Bulut’a yöneldi
Fenerbahçe kupadan elendi, büyük yıkım. Kötü gidişat devam ediyor. Hep söyledim bu iş Erol Bulut’la gitmez. Tek çözüm var, o da Erol hocanın gönderilmesi. Yoksa şu anki baş ağrısı daha da büyüyebilecektir. Bugün bu takımın kupada olmaması ayıp. Başakşehir haftalardır maç kaybediyordu. Puan tablosundaki yeri ortada. F.Bahçe her zaman olduğu gibi favori çıktığı bir maçı yine kaybetti.
Sanıyorum Mesut Özil de çare olmayacak. Dünya yıldızı, görüntüsüyle hazır olmadığını gösteriyor. G.Saray ve Başakşehir maçlarında bunu gördük.
AYAKTA TUTAN İKİLİ YOKTU
Gustavo ve Pelkas bugüne kadar F.Bahçe’yi ayakta tutuyordu. İkisi yok, F.Bahçe yok. Sarı-Lacivertlilerde geniş çaplı operasyon gerekiyor. Erol Bulut kredisini tüketmiştir. Kupadan eleniş sonrası istifa edeceğini düşünüyordum. Sesi çıkmadı. Erol hoca istifa etmese de başkan Ali Koç teknik direktör işini kurcalamalı, kollarını sıvazlayıp arayışa geçmelidir. Kim var, kim gündeme gelir diyecek olursanız (şu an yabancı imkânsız) öne çıkan pek isim yok. Aykut Kocaman adayımdı, Başakşehir’i tercih etti. F.Bahçe Aykut hocayı çağırır mıydı, soru işareti. Sağa sola bakıldığında ortalarda F.Bahçeli teknik direktör sayısı bir elin parmaklarından az.
EMRE ALTERNATİFİ
Sportif direktör Emre Belözoğlu antrenörlüğe kaydırılabilir. Bu bir alternatif. Okan Buruk’un ismini duyduk. G.Saraylı olması engel yaratabilir. Ama Erol hocadan yüz kat daha iyi çalıştırıcı. Daum’un da bu arada İstanbul fotoğraflarını sıkça yayımlaması kafamda soru işareti. Ali Koç nasıl bir karar verecek, hem bizler hem de büyük F.Bahçe camiası merakla bekliyor. Koç geldiği günden bu yana teknik direktör seçimlerinde sınıfta kalmıştır. Son kozlarını iyi oynamak zorunda.
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