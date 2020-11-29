Fenerbahçe ve Beşiktaş, stada ulaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş takım otobüsleri, derbi öncesi Ülker Stadı’na ulaştı. Sarı-lacivertli takım otobüsünü taraftarlar konvoy eşliğinde takip etti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş takım otobüsleri, derbi öncesi Ülker Stadı’na ulaştı. Sarı-lacivertli takım otobüsünü taraftarlar konvoy eşliğinde takip etti.
Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi takım otobüsler Ülker Stadı’na giriş yaptı. Saat 17.30’da ilk olarak Fenerbahçe kafilesi stada ulaşırken, siyah-beyazlı takım otobüsü ise ev sahibi ekipten birkaç dakika sonra maçın oynanacağı stada giriş yaptı.
Öte yandan Fenerbahçe takım otobüsünü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin çıkışından itibaren birkaç taraftar, özel araçlarıyla konvoy yaparak stada uğurladı.
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