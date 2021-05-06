Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı netleşiyor

Transferler için Belözoğlu'nun listesi

Sarı lacivertlilerde 'Belözoğlu ile devam' kararını güçlendiren birçok gelişme var. Erol Bulut döneminde yurt dışından gelen yeni sezon için yabancı teknik direktör arayışları Belözoğlu ile kesildi. Transfer çalışmaları sürerken burada Emre Belözoğlu'nun istekleri gözetiliyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için kararı Belözoğlu'nun vereceği konuşuluyor. Belözoğlu'nun teknik ekibini yeni isimlerle güçlendirmesi de bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor