Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı netleşiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeniden başkanlığı kazanması halinde Belözoğlu'nun teknik direktör olarak görev yapacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:18
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı netleşiyor
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Süper Lig’de sezonun bitmesine 3 maç kala Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerde adaylığını daha açıklamayan başkan Ali Koç'un kazanması halinde  Belözoğlu'nun performansından ve Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan memnun olduğu öğrenilirken yeni sezon için 'devam' kararı verdiği belirtiliyor.

Transferler için Belözoğlu'nun listesi

Sarı lacivertlilerde 'Belözoğlu ile devam' kararını güçlendiren birçok gelişme var. Erol Bulut döneminde yurt dışından gelen yeni sezon için yabancı teknik direktör arayışları Belözoğlu ile kesildi. Transfer çalışmaları sürerken burada Emre Belözoğlu'nun istekleri gözetiliyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için kararı Belözoğlu'nun vereceği konuşuluyor. Belözoğlu'nun teknik ekibini yeni isimlerle güçlendirmesi de bekleniyor.

Kaynak: Ajansspor


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