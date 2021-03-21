Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz 11: o isme forma verecek
Sosa'nın performansından memnun olmayan Erol Bulut, formunu bulan İrfan'ı sahaya sürecek.
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı.. Sarı-lacivertli takım kazanıp Galatasaray'ın kaybettiği haftada ezeli rakibini de mağlup ederek zirveye yeniden ortak olmak istiyor.
SOSA KULÜBEYE!
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş maçına hangi 11'le çıkacağı netleşti. Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci'nin Jose Sosa'nın yerine 11'de başlaması bekleniyor.
Bilindiği üzere İrfan Can Kahveci'yi devre arasında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'da kadrosuna katmak istemiş ancak milli futbolcu sarı-lacivertli takımın teklifini kabul ederek 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol ve 3 asist kaydetti.
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