Fenerbahçe'de Mesut Özil kararı; oynayacak mı?

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:39

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Gözler ise Mesut Özil'de.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda ilk kez Hatayspor karşısında 77.dakikada oyuna girmişti. Özil, Galatasaray derbisinde ise son yarım saatte şans buldu.

Fenerbahçe'nin kupada Başakşehir ile oynayacağı maçta Mesut Özil'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Yıldız isme teknik direktör Erol Bulut'un 60 dakika kadar süre vermeyi planladığı öğrenildi.