Fenerbahçe'de sürpriz akşam yemeği

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:46

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli eski futbolcu Moussa Sow ile ile yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Ali Yıldırım, Necati Mete ve eski yöneticilerden Cenk Başak, İstanbul’da bir restoranda yemek yedi. Neşeli geçen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.



