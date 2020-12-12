Fenerbahçe’den anlamlı pankart

Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirecek.

İHA
12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:40
Fenerbahçe’den anlamlı pankart
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Fenerbahçe, İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı Yeni Malatyaspor maçında tribünlere yerleştirecek.
Fenerbahçe Yönetimi, Yeni Malatyaspor maçında İzmir depreminde yıkılan Rızabey Apartmanı’nda hayatını kaybeden 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün isim ve fotoğraflarını taşıyan bir pankartı tribünlere yerleştirecek. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi bu akşamki karşılaşmada tribünlere yerleştirmek üzere “Güzel Melekler Çınar ve Sayra Alpgündüz! Mekanınız Cennet Olsun...” yazılı bir pankart hazırladı.


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