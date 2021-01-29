Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli oyuncunun transferini görüşmek için bir araya geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.
Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.
Medipol Başakşehir FK'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"
Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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