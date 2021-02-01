Fenerbahçe’den Marko Guduric ve Dyshawn Pierre açıklaması
Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’in sağlık durumlarının Zenit maçı öncesinde belli olacağı açıklandı.
Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’in sağlık durumlarının Zenit maçı öncesinde belli olacağı açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde takım doktoru Ahmet Kulduk, 31 Ocak Pazar günü oynanan Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’in son durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Guduric’in, Gaziantep Basketbol maçının ilk yarısında sağ bacağına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemediğini hatırlatan Kulduk, "Oyuncumuzda, sağ uylukta travmaya bağlı kas kontüzyonu oluşmuştur. Sporcumuz Dyshawn Pierre de aynı mücadelenin ikinci yarısında abdomen bölgesinde kas sakatlığı yaşamış ve mücadeleyi tamamlayamamıştır. Her iki sporcumuzun da tedavisine başlanmıştır. Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’nin durumlarına 5 Şubat tarihinde oynanacak Zenit maçı öncesinde karar verilecektir" ifadelerini kullandı.
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