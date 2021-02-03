Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'da ödem tespit edildi

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.

DHA
03 Şubat 2021 Çarşamba, 12:10
Fenerbahçeli futbolcu Gustavo'da ödem tespit edildi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı. Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasay maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler